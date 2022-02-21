Таня Гончаренко .21 февраля, 2022 5

Как сообщает Insider, Netflix заплатил реальной Анне Сорокиной - женщине, которая выдавала себя за немецкую наследницу по имени Анна Делви - 320 000 долларов за право экранизировать историю ее жизни в сериале.

Правда, Сорокина сможет оставить себе лишь очень небольшую часть от этой суммы - около 7% после выплаты всех долгов и штрафов.

Согласно данным издания, из 320 тысяч полученных от Netflix, 199 тыс Сорокина потратила на возмещение ущерба банкам, а также еще 24 тыс долларов для выплаты государственных штрафов. Также, адвокатам защищавшим мошенницу было выплачено 75 тыс долларов.

После вычета этих расходов, Анне остались всего 22 тыс долларов. Но и тут все не так гладко. Получить доступ к этим деньгам Сорокина сможет только после выплаты компенсаций всем своим жертвам.

Напомним, сериал "Изобретая Анну" основан на реальной истории мошенницы русского происхождения Анны Сокрокиной. Девушка выдавала себя за богатейшую немецкую наследницу по имени Анна Делви с трастовым фондом в размере 60 миллионов долларов с целью мошенничества.

На данный момент, мини-сериал находится на 1 месте глобального рейтинга Netflix по просмотрам.