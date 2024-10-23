sonyazhytkova .23 октября, 2024 8

Вайнштейн, який перебуває у тюрмі на острові Райкерс, наразі проходить курс лікування. Його проблеми зі здоров'ям накопичувалися з роками, і тепер хвороба загострилася.

Медичний представник Гарві Вайнштейна Крейг Ротфельд висловив незадоволення тим, що конфіденційні дані про стан його здоров’я стали доступними для широкого загалу. Він заявив: "Це тривожна ситуація, і неприпустимо, що особисті питання Вайнштейна обговорюються публічно. Більше коментарів ми не надамо з поваги до його приватності".

Нагадаємо, що 9 вересня продюсер переніс складну операцію на серці, після якої його стан оцінювався як критичний. Від моменту арешту у 2018 році за звинуваченням у зґвалтуванні, Вайнштейн регулярно стикається з серйозними медичними проблемами, включаючи інфікування COVID-19.

Скандальні викриття, оприлюднені в The New York Times у 2017 році, відкрили цілу низку звинувачень у сексуальних домаганнях, що призвели до його арешту. У 2020 році суд визнав його винним у сексуальному насильстві першого ступеня та зґвалтуванні третього ступеня після свідчень Мімі Хейлі та Джесіки Манн.

Попри вирок на 23 роки ув'язнення, у квітні 2023 року Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував рішення, і тепер захист Вайнштейна подає апеляцію на вирок Лос-Анджелеського суду, де в 2022 році його засудили ще на 16 років. Наступний судовий процес у Нью-Йорку призначений на 12 листопада цього року.

Джерело: Deadline