sonyazhytkova .29 июля, 2024 4

Мішель Єо, лауреатка премії Оскар, повертається у ролі імператриці Філіппи Джорджіу в новому трейлері до "Star Trek: Section 31", який був презентований на Comic-Con.

Філіппа Джорджіу, в ролі якої Мішель Єо зображує імператрицю, що прославилася своєю жорстокістю та численними жертвами, отримує багато уваги, коли її охарактеризовують як "погану дівчину". На це звання Філіппа реагує тільки іронічною усмішкою, підкреслюючи свою насолоду від такого визнання. У майбутньому фільмі, що вийде на початку 2025 року, історія продовжується, знову ставлячи перед нею завдання захищати Об'єднану Федерацію Планет, водночас стикаючись із темними гранями власного минулого.

"Star Trek: Section 31" створено Крейгом Суіні та Олатунде Осунсанмі. Продюсерами виступають Алекс Куртцман, Крейг Суіні, Аарон Байерс, Олатунде Осунсанмі, Френк Сіракуса, Джон Вебер, Род Родденберрі, Тревор Рот і Мішель Єо.

На Comic-Con було оголошено, що роль молодої Філіппи Джорджіу виконуватиме Міку Мартіно. У фільмі також з'являться Омари Хардвік, Кейсі Раул, Сем Річардсон, Свен Руйгрок, Роберт Казінскі, Хамблі Гонсалес і Джеймс Хіроюкі Ліао.

Джерело: Deadline