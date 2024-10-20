sonyazhytkova .20 октября, 2024 3

Навіть не завершивши зйомки першого сезону серіалу "Star Trek: Starfleet Academy", Paramount+ вже оголосила про його продовження.

До акторського складу серіалу приєдналася Тетяна Маслані ("Темне дитя"), яка виконуватиме постійну гостьову роль у першому сезоні, проте деталі її персонажа поки залишаються в секреті. Крім того, у проєкті з'являться Сандро Роста, Керріс Брукс, Белла Шепард, Джордж Гокінс, Карім Діане та Зої Штайнер. Серед відомих акторів також можна побачити Пола Джаматті, Голлі Хантер та Одеда Фера.

"Star Trek: Starfleet Academy" створюється CBS Studios у співпраці з Secret Hideout Алекс Куртцмана та Roddenberry Entertainment. Сюжет серіалу розповідає про пригоди нової хвилі курсантів Академії Зоряного флоту, які під пильним наглядом своїх суворих наставників проходять шлях до становлення справжніми офіцерами. Вони зіткнуться з різноманітними викликами: від дружби та суперництва до перших закоханостей, а також новим ворогом, який загрожує і Академії, і Федерації.

Керівництво проєктом здійснюють Алекс Куртцман і Нога Ландау, які виступають у ролі співшоуранерів, забезпечуючи свіжий погляд на традиції всесвіту Star Trek та залучаючи глядачів у захоплюючі пригоди майбутніх зіркових офіцерів.

Джерело: Deadline