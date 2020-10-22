Анастасия Лях .22 октября, 2020 9

На фото: Шарлиз Терон в фильме "Старая гвардия"

Потоковый сервис обнародовал рейтинг своих самых просматриваемых фильмов и сериалов, вышедших в летний сезон 2020.

Как сообщает Deadline, среди игровых фильмов первое место заняла экранизация комикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон (78 миллионов зрителей). На второй строчке разместилась «Энола Холмс» (76 миллионов), а на третьей — супергеройский боевик «Проект Power» с Джейми Фоксом.

Лидерами среди сериалов стали первый сезон «Кобра Кай» (50 миллионов зрителей) и последний сезон «Люцифера» (38 миллионов). Среди документальных проектов рейтинг возглавили «Американское убийство: Семья по соседству» (52 миллиона просмотров) и «Социальная дилемма» (38 миллионов).

Отметим, что за один просмотр Netflix считает как минимум две минуты просмотренного фильма или сериала.