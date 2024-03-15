sonyazhytkova .15 марта, 2024 3

Перші зображення третьої частини шоу показують Чакі, який старіє та вмирає, набуваючи ще більшої жахливості. Прем'єра відбудеться 10 квітня і обіцяє вибуховуючу суміш екшену та хоррору.

Серіал "Чакі", який є спін-оффом популярної франшизи "Дитина Чакі", вийшов на екрани у 2021 році та швидко завоював популярність завдяки поєднанню жаху та чорного гумору. Останні зображення, що опублікував канал Syfy, презентують головного героя у новому світлі: він з'являється зошарпаним та виснаженим, що підсилює його жахливу ауру. На одному з зображень Чакі утримує ніж у руці, таємно виходячи з-за Першої Леді, що нагадує про приховану загрозу та хаос, який він збирається викликати.

Телешоу, яке було перерване страйками в Голлівуді минулого року, довелося розбити на дві частини. Перші чотири епізоди вийшли у жовтні 2023 року, а після короткої перерви продовжили виробництво для завершення останніх чотирьох серій.

У третій частині серіалу "Чакі" повернуться відомі актори: Заккарі Артур у ролі Джейка Вілера, Бйоргвін Арнарсон у ролі Девона Еванса, Алівія Алін Лінд у ролі Лексі, і Дженніфер Тіллі у ролі Тіффані. До їх складу також приєднається Джон Вотерс, який виконає роль Венделла Уілкінса, творця лінійки іграшок Good Guy Dolls, до якої належать ляльки Чакі. Очікується, що Вотерс привнесе унікальний колорит у серіал.

Джерело: Мovieweb