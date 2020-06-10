Анастасия Лях .10 июня, 2020 8

На фото: Кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Оскароносный мультфильм студии Sony, рассказывающий об альтернативных вселенных в мире Спайдермена, готовится удивить нас не менее головокружительным продолжением.

Напомним, главным героем первого фильма был темнокожий подросток Майлз Моралес, фанат Питера Паркера, которому из-за сработавшего устройства для перемещений в мультивселенной пришлось столкнуться с самыми разными версиями супергероев с паучьими суперспособностями, включая альтернативного Паркера, и в итоге самому стать новым Человеком-пауком .

Во второй части Майлз снова встретит Гвен Стейси, которая в параллельной вселенной является Девушкой-пауком (или Гвен-пауком ), и между ними развернутся романтические отношения.

Напомним, релиз сиквела был перенесен с 7 апреля 2022 на 7 октября 2022.