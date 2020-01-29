Режиссер Мэтт Ривз написал в Твиттере, что съемочный процесс «Бэтмена» официально стартовал. Проходят съемки в Лондоне.
Напомним, новая история Брюса Уэйна должна быть детективным неонуаром, в которой главный герой расследует серию убийств. По слухам, умирать будут кандидаты то ли в прокуроры, то ли в мэры Готэма. И по неонуарной традиции за убийствами должен стоять масштабный грязный заговор.
Роберт Паттинсон играет Бэтмена, Зои Кравиц —
Релиз запланирован на 25 июня 2021 года.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую