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Ранее ходили слухи, что рабочее название триквела звучит как «Home run» (ситуация в бейсболе). Теперь же говорится о подзаголовке «Serenity Now» («Безмятежность сегодня»). Официального названия у третьей части пока нет.
Напомним, ранее стало известно, что сюжет развернется в мультивселенной и, вероятно, в фильме будут представлены альтернативные версии Питера Паркера, которые исполнят старые звезды франшизы Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Также сообщалось, что к роли антагониста Электро вернется Джейми Фокс, а Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа заменит Тони Старка на посту наставника
Релиз запланирован на 17 декабря 2021.