Анастасия Лях .19 октября, 2020 8

В Нью-Йорке начался съемочный процесс третьего фильма франшизы «Человек-паук» с Томом Холландом, производством которого занимаются студии Sony и Marvel.

Ранее ходили слухи, что рабочее название триквела звучит как «Home run» (ситуация в бейсболе). Теперь же говорится о подзаголовке «Serenity Now» («Безмятежность сегодня»). Официального названия у третьей части пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что сюжет развернется в мультивселенной и, вероятно, в фильме будут представлены альтернативные версии Питера Паркера, которые исполнят старые звезды франшизы Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Также сообщалось, что к роли антагониста Электро вернется Джейми Фокс, а Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа заменит Тони Старка на посту наставника Человека-паука .

Релиз запланирован на 17 декабря 2021.