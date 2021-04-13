Дуэйн Джонсон сообщил в своем Инстаграме о долгожданном старте продакшена «Черного Адама».
Напомним, «Черный Адам» — сольник про дисишного суперзлодея Черного Адама. Изначально персонаж должен был появиться в фильме «Шазам!» в качестве центрального антагониста, но затем Warner решила посвятить ему отдельный фильм. В предстоящей картине Черный Адам предстанет не столько злодеем, сколько антигероем, парнем со сверхспособностями уровня Супермена, который просто не хочет тратить суперсилы на спасение человечества.
В актерском составе помимо Скалы также значится Пирс Броснан. В режиссерском кресле находится Жауме