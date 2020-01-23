Анастасия Лях .23 января, 2020 1

Дуэйн «Скала» Джонсон поделился в Инстаграме радостным известием: начался съемочный процесс комедийного экшена «Красное уведомление», в котором бывший рестлер исполняет главную роль.

По сюжету опытный агент Интерпола, которого играет Скала, открывает охоту на виртуозного афериста и похитителя баснословно дорогих произведений искусства. А словосочетание, вынесенное в заглавие, означает сигнал о поимке особо опасного преступника.