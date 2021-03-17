Анастасия Лях .17 марта, 2021 2

Режиссер Джефф Фаулер сообщил в Твиттере о начале продакшена продолжения семейного фэнтезийного фильма «Еж Соник».

Это очень хорошая новость в условиях пандемии, так как раньше съемки были запланированы на май, но стартовали на два месяца раньше.

Оригинальный «Еж Соник», в котором сыграли Джим Керри и Джеймс Марсден, вышел на экраны в феврале 2020. Несмотря на то, что изначально после выхода трейлера отзывы об увиденном были преимущественно негативные, в итоге, после того как Фаулер исправил некоторые моменты (в частности, внешний вид главного героя), фильм и хорошую кассу собрал, и позитивных рецензий удостоился.

О сюжете сиквела пока ничего неизвестно. Релиз намечен на 8 апреля 2022 года.