Как стало известно из Инстаграма режиссера Адиля Эль Арби, стартовал продакшен сольного фильма, посвященного дисишной супергероине Бэтгерл.
Напомним, Бэтгерл в комиксах DC — это Барбара Гордон, дочь комиссара Гордона, стоящего на страже порядка Готэм-сити (его в фильме сыграет Дж. К. Симмонс). По сюжету Барбаре придется противостоять злодею по прозвищу Светлячок (Брендан Фрэйзер).
Саму Бэтгерл изобразит Лесли Грэйс, известная по мюзиклу «На высотах Нью-Йорка». Фильм выйдет на стриминге HBO Max, но точной даты пока нет.