Анастасия Лях .3 декабря, 2021 8

Как стало известно из Инстаграма режиссера Адиля Эль Арби, стартовал продакшен сольного фильма, посвященного дисишной супергероине Бэтгерл.

Напомним, Бэтгерл в комиксах DC — это Барбара Гордон, дочь комиссара Гордона, стоящего на страже порядка Готэм-сити (его в фильме сыграет Дж. К. Симмонс). По сюжету Барбаре придется противостоять злодею по прозвищу Светлячок (Брендан Фрэйзер).