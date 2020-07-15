Анастасия Лях .15 июля, 2020 11

Наконец-то . Многострадальная экранизация видеоигры Uncharted таки добралась до продакшена. О старте съемок сообщил в своем Инстаграме исполнитель главной роли Том Холланд.

Напомним, адаптация игры под названием «Неизведанное: Удача Дрейка» позиционируется как приключенческий экшен в духе Индианы Джонса и Лары Крофт. Производство проекта очень долго откладывалось. У фильма сменилось несколько режиссеров. И наконец когда в кресле постановщика был утвержден Рубен Фляйшер («Зомбилэнд»), грянула пандемия коронавируса.

Теперь же продакшен действительно стартовал (Холланд поделился фотографией своего именного стула со съемочной площадки). В актерском составе, напомним, также занят Марк Уолберг. Релиз запланирован на 15 июля 2021 года.