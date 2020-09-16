Стартовали съемки «Неизведанного»

Анастасия Лях .16 сентября, 2020 4

На фото: Том Холланд, кадр из видеоигры Uncharted и Марк Уолберг

Наконец-то . Съемочный процесс фильма «Неизведанное: Удача Дрейка», основанного на серии приключенческих видеоигр Uncharted, таки запустился.

Напомним, продакшен проекта очень много раз откладывался по самым разным причинам. Сперва его поочередно покинули несколько постановщиков. Затем грянула эпидемия коронавируса. После исполнитель главной роли Том Холланд заявил, что производство наконец стартует, но руководство Sony поспешило опровергнуть информацию.

И вот теперь съемки действительно начались, чему имеется фотоподтверждение. Вездесущие папарацци уже просочились на площадку и запечатлели главных звезд: Холланда (правда, со спины) и Марка Уолберга.

Напомним, герой Холланда — искатель приключений и ценных артефактов Нэйтан Дрейк, эдакая юная версия Индианы Джонса. Уолберг играет наставника, товарища и попутчика главного героя по имени Салли.

В режиссерском кресле находится Рубен Фляйшер («Зомбиленд», «Веном»). Релиз запланирован на 15 июля 2021 года.