Таня Гончаренко .4 октября, 2021 8

Новость о старте съемок четвертой части боевика "Неудержимые" сообщил автор проекта и исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне в своем Instagram.

Съемки пройдут в Великобритании. Предыдущие картины происходили в таких местах, как Бразилия, Болгария, Румыния, Рио-де-Жанейро и др.

В фильме будут сниматься репер 50 Cent, Меган Фокс ("Трансформеры") , Джейсон Стейтем ("Гнев человеческий"), Энди Гарсиа ("Крестный отец 3") и Дольф Лундгрен ("Универсальный солдат"). Постановщиком проекта назначен Скотт Во, работавший над "Need for Speed: Жажда скорости".

Сюжетных подробностей пока нет, как и точной даты премьеры. Известно, что релиз должен состояться в 2022 году.

Напомним, главные герои фильма — отряд элитных наёмников "Неудержимые", выполняющих самые разнообразные задания — от спасения заложников, до свержения диктаторов.