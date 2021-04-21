На фото: Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо
Стартовали съемки нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны», сообщает издание ComingSoon.
Съемки криминального фильма, основанного на книге по реальным событиям, проходят в Оклахоме, там, где все произошло. Действие разворачивается в 1920-х годах. На индейской земле обнаруживаются колоссальные залежи нефти, что делает членов племени невероятно богатыми. Но вскоре индейцы начинают загадочно умирать один за другим. За расследование берется ФБР.
Джесси Племонс сыграет детектива из бюро, ведущего расследование. Также в ролях заняты Роберт-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо. Финансирует проект потоковый сервис Apple TV+. Даты релиза пока нет.