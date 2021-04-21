Анастасия Лях .21 апреля, 2021 12

Стартовали съемки нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны», сообщает издание ComingSoon.

Съемки криминального фильма, основанного на книге по реальным событиям, проходят в Оклахоме, там, где все произошло. Действие разворачивается в 1920-х годах. На индейской земле обнаруживаются колоссальные залежи нефти, что делает членов племени невероятно богатыми. Но вскоре индейцы начинают загадочно умирать один за другим. За расследование берется ФБР.