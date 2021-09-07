Анастасия Лях .7 сентября, 2021 3

В Белграде, Сербия, стартовал съемочный процесс новой версии культового хоррора «Восставший из ада».

Проект разрабатывается для стриминга Hulu и позиционируется как современное переосмысление оригинала, вышедшего в 1987 году и породившего множество сиквелов. Так, в новом варианте сенобит Пинхед (тот самый, с булавками по всей голове и всему лицу), которого играл Даг Брэдли, будет заменен женщиной-сенобитом по имени Райли, которую сыграет Одесса Азион, известная по сериалу Netflix «Великая армия».

Напомним, сенобиты — существа, придуманные писателем Клайвом Баркером. Это люди, переродившиеся демонами с потерей памяти и вечным желанием творить зло.

Помимо Азион в новом фильме заняты Брэндон Флинн и Дрю Старки. В режиссерском кресле находится Дэвид Брукнер, постановщик хорроров «Сигнал», «Ритуал» с Рэйфом Споллом и «Ночной дом» с Ребеккой Холл.