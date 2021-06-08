Анастасия Лях .8 июня, 2021 3

Режиссер Ли Кронин сообщил в Твиттере о первом съемочном дне новой части хитовой зомби-франшизы «Зловещие мертвецы».

Напомним, оригинальные «Зловещие мертвецы», вышедшие в 1981 году, были режиссерским дебютом Сэма Рэйми, который сейчас на новом проекте выступает продюсером. При этом Рэйми лично отобрал в кресло постановщика Ли Кронина, с которым работал над телевизионной хоррор-антологией «50 штатов страха».