Анастасия Лях .9 ноября, 2021 5

Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Инстаграме, что наконец-то приступил к съемкам третьих «Стражей галактики».

О сюжете пока ничего неизвестно, но очевидно, что все любимые персонажи вернутся (кроме разве что Гаморы). Правда, есть вероятность, что в последний раз, так как Ганн после работы над триквелом намерен заняться другими проектами, а марвеловский босс Кевин Файги вряд ли доверит «Стражей» другому постановщику.

Вместе со старичками в проекте появится как минимум один новичок. Это Уилл Поултер, который сыграет Адам Уорлока. Это означает, что и Элизабет Дебики, сыгравшая в «Стражах галактики 2», должно быть, вернется в образе Аиши.

Релиз триквела запланирован на 5 мая 2023 года.