Анастасия Лях .2 ноября, 2021 0

В Париже начались съемки нового режиссерского проекта Дэвида Финчера «Убийца», главную роль в котором исполняет Майкл Фассбендер.

Психологический триллер «Убийца» — экранизация одноименного нуарного графического романа Алексиса Ноулента. Герой Фассбендера — наемный убийца, который начинает испытывать угрызения совести за совершенные преступления. Он мучится, терзается и впадает в депрессию, переживая тяжелый экзистенциальный кризис.

В фильме также занята Тильда Суинтон, но за роль досталась актрисе, неизвестно. После Парижа съемочная группа переедет в Новый Орлеан, Чикаго и Доминикану. Релиз запланирован на 2022 год на стриминге Netflix.