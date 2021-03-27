Студия Paramount объявила о старте производства нового фильма франшизы «Трансформеры», сообщает The Hollywood Reporter.
Никаких подробностей пока что нет. Известно лишь, что над сценарием поработает Марко Рамирес, известный по супергеройскому сериалу «Защитники». Готовящийся фильм не будет связан с киновселенной Майкла Бэя, которая насчитывает пять картин серии «Трансформеры».
Напомним, пятые «Трансформеры» Майкла Бэя с подзаголовком «Последний рыцарь» вышли в 2017 году, были разгромлены критиками в пух и прах и собрали меньшую кассу, чем ожидало студийное руководство. В 2018 году вышел