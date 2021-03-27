Анастасия Лях .27 марта, 2021 7

Студия Paramount объявила о старте производства нового фильма франшизы «Трансформеры», сообщает The Hollywood Reporter.

Никаких подробностей пока что нет. Известно лишь, что над сценарием поработает Марко Рамирес, известный по супергеройскому сериалу «Защитники». Готовящийся фильм не будет связан с киновселенной Майкла Бэя, которая насчитывает пять картин серии «Трансформеры».