Шоуранер Стівен С. ДеНайт висловив свою радість через завершення написання сценарію передостанньої серії нового проєкту. Це підтверджує стабільний прогрес у виробництві.

У своєму повідомленні він передає емоційну змішану атмосферу ентузіазму та загадковості, давши фанатам підказку за допомогою таких слів: "Ви точно не готові до цього".

Починаючи з "Spartacus: War of the Damned", що завершився майже десять років тому, Starz анонсував новий серіал "Spartacus: House of Ashur". Рішення оживити цю історію було ухвалене, і на чолі знову стоїть Стівен С. ДеНайт. Ця нова частина обіцяє повернути глядачів до жорсткої реальності життя гладіатора, що переплітається зі складними політичними інтригами стародавнього Риму.

"House of Ashur" революціонізує минуле, відступаючи від оригінального сценарію, де Ашур загинув, та розгортає альтернативний сценарій, де він виживає й успадковує школу гладіаторів за відданість римлянам. Це створює атмосферу "історичної, еротичної, захоплюючої подорожі", обіцяючи не лише зберегти напруженість та привабливість оригінального серіалу, але й прокласти сміливий новий шлях, що відхиляється від установленої сюжетної лінії.

У новому сезоні, Нік Тарабай повертається до ролі Ашура, хитрого асирійського, чиє виживання тепер формує новий сюжетний поворот. Його персонаж славиться маніпулятивними та підставними тактиками, які внесуть нову динаміку в життя гладіаторської школи, що залишиться відправною точкою для конфліктів, амбіцій та повстань.

Starz замовив десять серій для "House of Ashur", маючи на меті поєднати знайомі елементи з неочікуваними поворотами. Це створить привабливість як для вірних фанатів, так і для нових глядачів, пропонуючи ностальгію та свіжість одночасно. Повернення до жорсткого, але захопливого світу Спартака через нову призму може стати ключовим моментом в створенні ще одного значущого серіалу.

