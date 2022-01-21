Анастасия Лях .21 января, 2022 5

Стало известно, когда стартуют съемки сиквела фантастического боевика «Мег», в котором Джейсон Стэйтем сражался с мегалодоном, гигантской доисторической акулой.

Процесс начинается 24 января в Лондоне и продлится до конца весны. Продолжение получило название «Мег 2: Впадина». У руля сиквела стоит британский режиссер Бен Уитли, известный по фильмам «Высотка», «Перестрелка» и ремейку «Ребекки» (оригинал снял Джон Тёртелтауб). Стэйтем вернется в образе глубоководного спасателя Джонаса Тейлора.