Об этом сообщил режиссер предстоящих седьмого и восьмого фильмов Кристофер МакКуорри у себя в Твиттере.
Он выложил твит с фотографией актера Генри Черни и подписью «От прошлого не уйти».
Напомним, что Генри Черни играл в самой первой «Миссии невыполнимой» персонажа по имени Юджин Китридж, директора шпионского агентства, оперативником которого был Итан Хант в исполнении Тома Круза.
В седьмой картине помимо Круза и Черни также появятся Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг и новичок франшизы Николас Холт. Детали сюжета держатся в секрете. Премьера запланирована на 23 июля 2021 года.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую