Анастасия Лях .5 февраля, 2020 5

На фото: Юджин Китридж в исполнении актера Генри Черни

Об этом сообщил режиссер предстоящих седьмого и восьмого фильмов Кристофер МакКуорри у себя в Твиттере.

Он выложил твит с фотографией актера Генри Черни и подписью «От прошлого не уйти».

Напомним, что Генри Черни играл в самой первой «Миссии невыполнимой» персонажа по имени Юджин Китридж, директора шпионского агентства, оперативником которого был Итан Хант в исполнении Тома Круза.

В седьмой картине помимо Круза и Черни также появятся Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг и новичок франшизы Николас Холт. Детали сюжета держатся в секрете. Премьера запланирована на 23 июля 2021 года.