sonyazhytkova .12 июля, 2024 7

Офіційний трейлер нового обмеженого телешоу "Три жінки", сюжет якого заснований на однойменній книзі-бестселері Лізи Таддео.

Сюжет серіалу досліджує жіночі бажання та кардинальні зміни в житті трьох жінок. Ліна (Бетті Гілпін), домогосподарка з передмістя Індіани, після десяти років безпристрасного шлюбу заводить роман, який повністю перевертає її існування. Слоан (ДеВанда Вайз), гламурна підприємниця з Північного Сходу, має відкритий шлюб з Річардом (Блер Андервуд), доки двоє нових привабливих незнайомців не ставлять під загрозу їхній ідеальний союз. Меггі (Габріель Кріві), студентка з Північної Дакоти, стикається з серйозними наслідками після звинувачення свого одруженого вчителя англійської мови (Джейсон Ральф) у неналежній поведінці. Джиа (Шейлін Вудлі), письменниця, яка переживає втрату родини, переконує цих трьох неймовірних жінок поділитися своїми історіями, що змінює її життя назавжди.

Шоурнери серіалу - Лора Есон ("The Loudest Voice", "House of Cards"), а Ліза Таддео виступає творцем і виконавчим продюсером. Кеті Сірік та Еммі Россум також є виконавчими продюсерами.

Прем'єра "Трьох жінок" відбудеться у п'ятницю, 13 вересня о 22:00 на телеканалі Starz.

Джерело: Deadline