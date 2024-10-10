sonyazhytkova .10 октября, 2024 13

Канал скасував історичний серіал "Королева змій" з Самантою Мортон у ролі Катерини Медічі. Проте актори отримають оплату за невипущені епізоди, оскільки їхні контракти продовжили.

Втім, для відданих шанувальників "Королеви змій" є привід для радості — творці серіалу працюють над спінофом, присвяченим королеві Єлизаветі I. Над новим проєктом працюватиме та ж команда, що й над оригіналом, включаючи сценариста і виконавчого продюсера Джастіна Гейта та продюсера Ервіна Штоффа. Хоча наразі до проєкту не залучено акторів, Мінні Драйвер, яка зіграла роль британської королеви в другому сезоні, імовірно, повернеться до цієї ролі.

Рішення про скасування серіалу ухвалили трохи більше ніж за місяць після завершення показу другого сезону "Королеви змій" на Starz. Обидва сезони отримали високу оцінку критиків — 100% на Rotten Tomatoes, а також потрапили до списків найкращих серіалів. Однак через тривалу, майже дворічну паузу між сезонами, глядацька аудиторія зменшилася, і багато хто з тих, хто підтримав серіал після першого сезону, не повернувся до другого.

З надією на майбутній успіх серіалу, Starz і Lionsgate TV ще раніше продовжили контракти з акторами й замовили сценарії не лише для другого сезону, а й для потенційного спінофу про королеву Єлизавету I.

Серіал "Королеви змій" базується на книзі Леоні Фріди "Катерина Медічі: Королева Франції епохи Відродження" і пропонує сучасний погляд на долю однієї з наймогутніших правительок Франції.

Фінал другого сезону, що охопив трагічні події Варфоломіївської ночі, за словами джерел, був визнаний творцями серіалу як логічне завершення історії Катерини.

Серед акторського складу були також Амріта Ачарія, Баррі Атсма, Енцо Чіленті, Сеннія Нануа та Кіруна Стамелл.

Джерело: Deadline