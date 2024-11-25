sonyazhytkova .25 ноября, 2024 7

Вони приєднаються до раніше оголошених акторів — Деніела Квін-Тоя та Генрі Кавілла. Режисером стрічки виступає Роусон Маршалл Тербер, який також став співавтором сценарію разом із Еллен Шанман.

Деталі сюжету поки тримають у таємниці, але режисер Роусон Маршалл Тербер під час заходу VoltCon звернувся до фанатів із надихаючим відеозверненням. Він запевнив, що команда фільму прагне зберегти дух і серце "Вольтрона", одночасно презентуючи абсолютно нове покоління пілотів.

"Ми переосмислили легендарний всесвіт для формату live-action, але ключові елементи, які ви обожнюєте, залишаться незмінними. Я неймовірно радий поділитися цією історією з вами", — зазначив режисер.

Стрічка стане амбітним переосмисленням культового анімаційного серіалу 80-х, який здобув мільйони шанувальників по всьому світу. За попередньою інформацією, прем’єра фільму очікується наприкінці 2025 року. Цей проєкт обіцяє стати яскравою подією у світі кіно, поєднуючи нове бачення із улюбленими класичними мотивами, які зробили "Вольтрон" легендою.

Джерело: Deadline