Выдающийся музыкант и певец, композиции которого не раз звучали в фильмах, пообщался с изданием The Hollywood Reporter на предмет возможности выхода байопика о его жизни и творчестве.
Видимо, тема кинобиографии была вызвана успехом таких картин, как «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри и «Рокетмен» об Элтоне Джоне (а режиссер Баз Лурман в настоящее время работает над байопиком об Элвисе Пресли).
Но Стинг высказал категорическое нежелание появления биографического фильма о себе. По словам певца, он предпочитает рассказывать свою историю посредством творчества, а пересказ событий его жизни ему кажется совершенно ненадобным. «К тому же я еще не закончил свою жизнь», — добавил Стинг.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую