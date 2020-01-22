Анастасия Лях .22 января, 2020 7

Выдающийся музыкант и певец, композиции которого не раз звучали в фильмах, пообщался с изданием The Hollywood Reporter на предмет возможности выхода байопика о его жизни и творчестве.

Видимо, тема кинобиографии была вызвана успехом таких картин, как «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри и «Рокетмен» об Элтоне Джоне (а режиссер Баз Лурман в настоящее время работает над байопиком об Элвисе Пресли).

Но Стинг высказал категорическое нежелание появления биографического фильма о себе. По словам певца, он предпочитает рассказывать свою историю посредством творчества, а пересказ событий его жизни ему кажется совершенно ненадобным. «К тому же я еще не закончил свою жизнь», — добавил Стинг.