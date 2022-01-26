Таня Гончаренко .26 января, 2022 8

Комединый актер Стив Карелл, наиболее известный по сериалу "Офис" присоединился к касту фильма "Если", - сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Джон Красински ("Тихое место"). Известно, что он также сыграет одну из ролей.

Фильм расскажет историю мальчика, который путешествует в своем воображении и обладает способностью видеть воображаемых друзей, при чем, не только собственных, но и чужих. Многие из них оказываются дружелюбны, но некоторые полны обид и готовятся уничтожить мир.

Помимо Карелла, в касте числятся Райан Рейнольдс, Фиона Шоу, Фиби Уоллер-Бридж, Кэйли Флеминг, Алан С. Ким, Луис Госсетт и другие.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2023 года.