Анастасия Лях .18 апреля, 2020 5

Американский режиссер, сценарист, оператор и продюсер Стивен Содерберг возглавил специальный комитет, созданный Гильдией режиссеров США с целью возобновить кинопроизводство после пандемии коронавируса, сообщает Variety.

Издание отмечает, что комитет был создан в первую очередь для физической и психологической поддержки кинематографистов, которые должны будут вернуться к работе после окончания карантина. Комитет поможет наладить кинопроизводство безопасным способом и предоставит работникам сферы возможность консультироваться с медиками и профсоюзами.