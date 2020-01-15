Анастасия Лях .15 января, 2020 3

После объявления номинантов на «Оскар» 2020 в Сети вновь всплыла давнишняя тема с хэштегом «Оскар такой белый». Дополнительные камни полетели в писателя Стивена Кинга, который является членом Американской киноакадемии.

В своем Твиттере Кинг написал, что, будучи писателем и сценаристом, имеет право голосовать в трех категориях: «лучший фильм», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший адаптированный сценарий», и отметил, что, голосуя, руководствуется исключительно таким показателем, как качество, а никак не «разнообразие», и считает такой подход единственно верным.

И это вполне справедливо. Кинг имел в виду, что отдает свой голос за тот фильм, который объективно считает лучшим независимо от того, чернокожие или белокожие авторы и актеры над ним работали.

Но пользователи соцсетей тут же обрушились на писателя, исковеркав его слова и его мысль. В частности, под твитом появились комментарии в духе «ну да, конечно, ведь только белые мужчины способны создать что-то качественное».

Напомним, хэштег «Оскар такой белый» впервые возник во время оскаровской гонки 2016.