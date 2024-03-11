sonyazhytkova .11 марта, 2024 8

Режисер заявив, що він готовий відмовитися від золотої статуетки, щоб захистити життя українців і визволити заручників.

У одному з найбільш конкурентних змагань за останні роки, фільм "20 Днів у Маріуполі" став лауреатом премії Оскар за кращий документальний фільм, що принесло режисеру Мстиславу Чернову нагороду Академії разом із Пуліцерівською премією.

Документальна картина, спільний проєкт Асоційованого Пресу, PBS 'Frontline' та GBH, яка вперше була представлений на минулорічному Санденському кінофестивалі, розповідає про жахливі події облоги українського портового міста Маріуполь на початкових етапах повномасштабного вторгення Росії. Тисячі мирних жителів були вбиті внаслідок цього нападу. Уродженець українського міста Харкова, режисер Мстислав Чернов, під час виступу на сцені Оскара висловив вдячність своїм колегам та сказав: "Це перший Оскар в українській історії. І для мене це велика честь". Але з піднесенням емоцій, він швидко додав: "Я відчуваю це як велику честь, але, ймовірно, я стану першим режисером, хто на сцені [Оскара] висловить бажання, щоб я ніколи не знімав цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти його на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста".

Аудиторія Оскара аплодувала, коли Чернов продовжив:

"Бажаю, щоб усіх заручників, захисників землі та невинних цивільних, утримуваних у російських тюрмах, звільнили. Але не маю можливості змінити минуле. Разом з вами, деякі з найталановитіших людей у світі, ми можемо забезпечити правдивість історичних записів та вічну пам'ять про жителів Маріуполя та тих, хто віддав своє життя. Кіно формує спогади, а спогади створюють історію. Дякую всім, дякую Україні. Слава Україні!".

Режисер поділився нагородою з продюсерами Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Чернов раніше отримав Пуліцеровську премію за висвітлення війни в Україні, під час якого він стикається з ризиком смерті щоденно. Документування війни означало розлучення з його дружиною та двома маленькими доньками. "20 Днів у Маріуполі" розпочинається зі сцени, де російський танк повертає ствол зброї до лікарні, де Чернов та його команда спостерігають з верхнього поверху.

"У цей момент у фільмі, коли танки стріляють в житлові райони, коли лікарня оточена і ми опиняємося в оточенні, я думаю про свою родину, про своїх дочок, про те, що, ймовірно, я не виживу", - розповів Чернов Deadline в інтерв'ю минулого місяця.

Це другий рік поспіль, коли переможець Оскара за найкращий документальний фільм виразно виступив проти президента Росії Володимира Путіна. У 2023 році цією нагородою відзначився фільм "Навальний" від Даніеля Рора, що розповідає про російського опозиційного лідера Олексія Навального, який помер минулого місяця у в'язниці.

Джерело: Deadline