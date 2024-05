sonyazhytkova .30 апреля, 2024 5

Студія випустила трейлер стрічки, яка стала свідком розпаду культового гурту "The Beatles" у 1970 році і готується знову засяяти на екранах 8 травня.

Розглядаючи його в сучасному світлі, відновлений фільм отримує нові відтінки, особливо з урахуванням відкриттів, які стали можливими завдяки документальній серії Пітера Джексона "The Beatles: Get Back", нагородженій численними престижними преміями.



У фільмі "Let it Be" представлені унікальні кадри, які не входять до складу документальної серії "Get Back", що дає можливість глядачам зануритися у атмосферу студії та на даху офісу Apple Corps у Лондоні у січні 1969 року, де "The Beatles" разом із Біллі Престоном створюють свій альбом, що приніс їм премію Греммі, в період свого розпаду та піку кар'єри.

"Let it Be" від режисера Майкла Ліндсі-Хогга представляє зірковий склад з Джоном Ленноном, Полом Маккартні, Джорджем Харрісоном та Рінго Старром, а також особливий виступ Біллі Престона. Виробництвом займався Ніл Еспінолл, а виконавчими продюсерами були самі The Beatles. Оператором фільму виступив Ентоні Б. Річмонд.

Джерело: Deadline