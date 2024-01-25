sonyazhytkova .25 января, 2024 10

Зірка фільму "Вбивці Квіткового Місяця" прокоментувала свою номінацію на "Оскар", виражаючи велику вдячність, але питаючи себе, чому довелося так довго чекати представниці корінного народу Північної Америки.

Гладстоун тепер історично стала першою акторкою із корінного народу, що отримала номінацію на "Оскар" у даній категорії. Після оголошення, актриса випустила заяву (за інформацією від Deadline).

"Чому саме я перша? Чому це зайняло так довго, щоб стати першою корінною представницею Північної Америки? Більшість фільмів, які потрапляють до цих категорій, знімаються на корінній території Північної Америки, і це зайняло стільки часу", - сказала актриса у своєму зверненні.

Цього сезону Лілі Гладстоун виграла "Золотий глобус" за найкращу актрису, ставши першою жінкою індіанського походження, що отримала цю нагороду. Актриса сподівається, що це надихне інших молодих корінних акторок, що прагнуть презентувати свої фільми на подібних подіях.

"У різні епохи історії було чимало корінних жінок, які відзначалися своїми досягненнями у різних сферах, але їх вклад залишався непоміченим чи практично невідомим. Багато біографій можна висвітлити, оскільки молоді корінні жінки повинні розуміти, що саме представниці їхнього народу впливали на їхню сферу: музику, науку, право. Існує велика кількість розповідей, і чи то я особисто інкорпорую ці історії, чи надам своє ім'я та думки, навіть якщо це просто нотатки та підтримка, щоб допомогти розкрити ці унікальні історії. Щиро кажучи, це вважаю найціннішим дарунком усього цього", - додала вона.

Джерело: Мovieweb