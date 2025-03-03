sonyazhytkova .3 марта, 2025 10

Зворушливий тріумф Салдани став ще одним яскравим моментом церемонії "Оскар 2025". Це історична перемога — акторка стала першою американкою домініканського походження, яка отримала престижну статуетку.



Іспаномовний трилер "Емілія перес" вийшов на Netflix 25 жовтня 2024 року. У ньому Салдана втілила Ріту Мору Кастро — юристку з Мехіко, яка допомагає наркобарону змінити стать і розпочати нове життя. Фільм, натхненний романом "Écoute" Бориса Разона, уже приніс акторці перемоги на BAFTA, "Золотому глобусі", Critics Choice і SAG Awards.

Піднявшись на сцену, 46-річна акторка не стримала сліз:

"Ця нагорода приголомшує мене. Дякую Академії за визнання тихої сили жінки, якою є Ріта. Говорячи про сильних жінок – мої чудові номінантки, ваша підтримка безцінна. Я передам це далі... Ця статуетка належить моїй команді, моєму касту – ми зробили це разом".

Хоча її колега по фільму Селена Гомес не отримала номінацію, Карла Софія Гаскон, яка зіграла головну роль, увійшла в історію як перша відкрито трансгендерна акторка, номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Однак церемонія не обійшлася без суперечок – у мережі знову заговорили про старі дописи Гаскон на соціальних платформах, де вона висловлювалася на спірні теми. Проте, попри це, "Емілія перес" уже залишила слід в історії кінематографа, а перемога Салдани стала її черговим тріумфом.

Джерело: Gamesradar