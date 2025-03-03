sonyazhytkova .3 марта, 2025 14

Створений Глінтсом Зілбалодісом, який виступив як режисер, сценарист, монтажер та продюсер, цей бездіалоговий фільм став першим латвійським проєктом, що отримав "Оскар" у номінації "Найкращий анімаційний фільм", що стало справжнім досягненням для кінематографа Латвії.

"Потік" розповідає про самотню кішку, яка подорожує світом, зруйнованим потопом. Її шлях стає боротьбою за виживання на човні, до якого приєднуються інші тваринки, формуючи несподівані та теплі дружні зв’язки. Фільм вирізняється унікальним підходом: сюжет розкривається через анімацію та виразні рухи персонажів, без жодного слова. Серед них — пес, капібара, лемур і птах, які разом створюють емоційну та незабутню історію.

Попри скромний бюджет у 3,5 мільйона євро та невелику виробничу команду, "Потік" здобув не тільки міжнародне визнання на кінофестивалях, а й неймовірний комерційний успіх на стрімінгових платформах, ставши лідером на Max уже через кілька тижнів після прем’єри. Анімаційна стрічка вражає своєю живописною стилізацією та майстерною анімацією, що ефектно передає масштаб природи та фізику води.

До Оскарів "Потік" отримав численні нагороди, зокрема Золотий глобус за найкращий анімаційний фільм, ставши першим латвійським проєктом, що здобув таке визнання.

Ця перемога відкриває нові горизонти для незалежних анімаційних фільмів, доводячи, що навіть у світі великих студій маленькі проєкти можуть привертати увагу та отримувати визнання.

Джерело: Мovieweb