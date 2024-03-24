sonyazhytkova .24 марта, 2024 3

Доля юної дівчинки знаходиться під загрозоюу у захопливому трейлері майбутнього фільму "The Absence of Eden", над створенням якого працюють Мартін Скорсезе та режисер Марко Перего.

Дія фільму розгортається на межі між Сполученими Штатами та Мексикою - пекельні пейзажи, що населені койотами, озброєними стражами, відважними іммігрантами та біженцями. Есме (Салданья), молода жінка, яка працює танцівницею в Мексиці, змушена вчинити насильницький акт самозахисту, що призводить до загибелі члена картеля, тому вона вирішує втекти зі своєї країни, шукаючи притулок в Америці.



Під керівництвом безжального койота та разом з групою нелегальних іммігрантів вона потоваришувала з молодою матір'ю та її дочкою. Перш ніж перетнути кордон, матір відокремлюється від групи, і Есме обіцяє захистити її дочку та допомогти знову зустрітися в Америці, розпочавши взаємопов'язану історію боротьби за виживання між Америкою та Мексикою.

У новій стрічці від Roadside Attractions до Зої Салданья та Гарретта Хедланда, також долучилася акторка Адрія Архона. Дата прем'єри "The Absence of Eden", 12 квітня 2024 року.

Джерело: Мovieweb