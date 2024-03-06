sonyazhytkova .6 марта, 2024 6

Компанія Apple TV+ представила офіційний трейлер нового драматичного телешоу, від режисерів Саймона Кінберга та Фернандо Мейреллеса.

Оскароносний актор, Колін Фаррелл виконає роль Джона Шугара - приватного детектива з Америки, що розгадує таємницю зникнення Олівії Зігель, улюбленої онуки легендарного Голлівудського продюсера - Джонатана Зігеля. Під час розслідування він розкриє різноманітні сімейні таємниці знаменитої родини - одні з них щойно стали відомими, а інші вже давно забуті.

У серіалі також зіграли - Кірбі Хауел-Баптіста, Емі Раян, Джеймс Кромвелл, Анна Ґанн, Денніс Боутсікаріс, Нейт Кордді, Сідні Чандлер та Алекс Ернандес. "Sugar" створив Марк Протосевіч, який спільно з Фарреллом виконує обов'язки виконавчого продюсера. Експродюсерами є Одрі Чон і Саймон Кінберг від компанії Genre Film. Режисером проєкту виступив Фернандо Мейреллес ("Місто Бога", "Два папи"), який також є виконавчим продюсером, разом з Адамом Аркіном ("Пропозиція"), що також виконує продюсерські функції.

Перші дві серії восьмисерійного сезону "Sugar" вийдуть у п'ятницю, 5 квітня, на Apple TV+, а потім щоп'ятниці буде випускатися нові епізоди.

Джерело: Deadline