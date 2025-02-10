sonyazhytkova .10 февраля, 2025 7

Нова кінопродукція за участі студій Apple і Warner Bros. під назвою "F1" щойно презентувала перший трейлер, і вже зараз зрозуміло, що проєкт Бреда Пітта та Джозефа Косинського стане справжнім екшн-блокбастером.

"F1" — фільм про гонки, який має всі шанси стати справжньою кінематографічною подією. Режисер Джозеф Косинський, відомий своїм унікальним підходом до екшн-сцен, не шкодує ресурсів для створення вражаючого кіно, яке обіцяє бути ще більш масштабним, ніж "Топ Ґан: Меверік". На цей раз глядачів чекають не літаки, а гоночні автомобілі, які набирають швидкість до 377 км/год, а комп'ютерна графіка залишатиметься лише допоміжним інструментом у руках майстра.

Фільм розповідає історію Сонні Хейса (Бред Пітт), колишнього гонщика, що після страшної аварії 90-х вирішує завершити кар'єру. Проте на нього чекає нова пропозиція — повернутися до гонок, щоб тренувати молодого таланта Джошуа Пірса. Сценарій для фільму написав Ерен Крюгер, який уже працював з Косинським над "Топ Ґан" і отримав за це номінацію на "Оскар".

Окрім Пітта та Дамсона Ідріса, у фільмі з'являться Хав'єр Бардем, Керрі Кондон, Тобіас Мензіс і Шей Уігам. Особливістю стрічки стане і участь реальних зірок Формули-1, таких як Льюїс Хемілтон, Макс Ферстаппен і Бенуа Трелюєр.

Прем'єра фільму відбудеться 27 червня 2025 року. Висококласний акторський склад, участь легенд автоспорту та грандіозні зйомки на реальних гоночних трасах обіцяють зробити "F1" не лише вражаючим візуально, але й важливою віхою у кінематографічному світі, де швидкість і драйв здатні захопити навіть найбільш вимогливого глядача.

Джерело: Мovieweb