sonyazhytkova .11 августа, 2024 9

Ендрю Стентон, який працює над популярною серією "Історія Іграшок" з 1995 року, офіційно повертається до проєкту.

Хоча Ендрю Стентон ніколи не режисерував "Історії іграшок", він був співавтором усіх чотирьох попередніх фільмів і виконавчим продюсером четвертої частини. Крім того, він відомий завдяки своїм роботам над "У пошуках Немо" та "У пошуках Дорі", "ВАЛЛ-І" та "Життям комах".

Новий тизер фільму поки що не розкриває всіх секретів, проте в ньому знову з’являються улюблені герої – Базз Лайтер, Вуді і Джессі, а також інопланетянин з лапкою! Стентон повідомив під час презентації, що нова частина представить іграшкам нові виклики, пов’язані з технологіями, оскільки багато фігурок Базза, що застрягли в ігровому режимі, будуть створювати серйозні проблеми.

Після виходу мультфільму "Базз Рятівник", де Кріс Еванс озвучив Базза, фанати висловлювали критичні зауваження, які мультиплікатор Піт Доктер пояснив перенасиченням аудиторії. Тепер, коли Ендрю Стентон знову взявся за керівництво, є шанс повернути "Історію Іграшок" до її витоків.

У 2023 році Доктер натякнув, що нова частина буде несподіваною та представить унікальні елементи. Тім Аллен, який майже три десятиліття озвучує Базза Лайтера, підтвердив, що його та Тома Хенкса запросили повернутися до ролей, хоча він і висловив сумніви щодо того, чи не буде п’ята частина зайвою.

"Історія Іграшок 5" вийде на екрани 19 червня 2026 року.

Джерело: Сomicbook