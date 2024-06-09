sonyazhytkova .9 июня, 2024 1

Володар премії "Оскар" поділився спогадами про свою партнерку зі стрічки "Я — легенда" 2007 року — вівчарку Еббі, яку він охарактеризував як "блискучу актрису".

Актор зізнався, що намагався всиновити Еббі, яка відзначилася своїм акторським талантом на знімальному майданчику.

"Здавалося, що Еббі розуміє англійську... Вона буквально розуміла тебе, це було щось неймовірне", - згадав Сміт в останньому епізоді шоу Hot Ones. Проте, йому не вдалося забрати Еббі додому, оскільки вона була "годувальницею своєї родини і мусила залишитися", розповів Сміт ведучому Шону Евансу.

Фільм "Я — легенда", заснований на романі Річарда Метісона 1954 року, показує Вілла Сміта в ролі вірусолога армії США Роберта Невілла, останньої живої людини в Нью-Йорку, який заполонили нічні мутанти. Під час пошуків ліків від вірусу, єдиним супутником Невілла є його собака Сем (Еббі).

Згадуючи драматичну сцену, в якій Сем заражається, і Невілл змушений її вбити, Сміт сказав: "Еббі дійсно це виконувала. Вони навчили її прикидатися мертвою, і я просто поклав її [на землю]. Як можна навчити собаку такому?".

"Це було як робота з блискучою актрисою", - додав актор.

Після того як у 2022 році було оголошено, що Сміт і Майкл Б. Джордан співпрацюватимуть у продовженні "Я — легенда", Джордан повідомив виданню People, що робота над фільмом триває.

"Ми ще працюємо над сценарієм і намагаємося його вдосконалити. Дата виходу ще не визначена", - зазначив він. "Я не впевнений, де саме будемо знімати цей фільм, але я дуже схвильований можливістю знову працювати з Віллом. Це буде велика честь для мене".

Джерело: Deadline