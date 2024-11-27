sonyazhytkova .27 ноября, 2024 6

HBO представляє трейлер фільму "Super/Man: The Christopher Reeve Story", що занурює у невідомі досі моменти життя актора, який став справжнім символом мужності та надії для мільйонів.

Режисери Ієн Бонхот і Пітер Еттеджі ("McQueen") пропонують глибоке занурення в історію Крістофера Ріва, актора, чия мужність і незламність стали прикладом для багатьох. Документальний фільм розповідає про його життя до і після трагедії 1995 року, коли аварія залишила його паралізованим. Через особисті спогади, архівні матеріали та домашні відео, творці стрічки створюють багатогранний портрет людини, яка не дозволила обмеженням визначати свою долю.

Після травми Рів перетворив свою роль Супермена на потужний інструмент змін: він заснував фонд, що фінансує медичні дослідження і покращує життя людей з інвалідністю. Однак його діяльність не обмежувалася лише благодійністю – він залишався активним у кіно, вірним чоловіком і турботливим батьком трьох дітей. Центральною темою фільму є його відносини з дружиною Дейною, яка була для нього незмінною підтримкою до кінця життя. Після смерті чоловіка Дейна присвятила себе благодійній роботі, і на її честь фонд був перейменований на "Фонд Крістофера і Дейни Рів".

У стрічці також використовуються кадри з фільмів Ріва, зокрема з його культової ролі Супермена, а також інтерв’ю з його дітьми та друзями, серед яких Сьюзан Сарандон і Гленн Клоуз. Особливу увагу приділено дружбі з Робіном Вільямсом, який був для Ріва постійною підтримкою в складні часи.

Цей фільм – не просто біографія. Це історія про незламну волю, відданість і справжнє геройство, яке надихає мільйони. Прем’єра відбудеться 7 грудня на HBO, а також фільм буде доступний на платформі Max. Не пропустіть можливість побачити цей зворушливий портрет справжнього Супермена.

Джерело: Мovieweb