sonyazhytkova .27 ноября, 2024 9

Платформа Paramount+ нарешті представила трейлер "Декстер: Первородний гріх", що покаже, як звичайний студент перетворився на холоднокровного месника, чий образ захопив мільйони глядачів у культовому серіалі Showtime.

Розповідь у трейлері ведеться від імені Майкла С. Голла, який озвучує внутрішній голос Декстера, заглиблюючись у його юнацькі роки. Саме тоді він починає шлях до становлення експертом з аналізу бризок крові в поліції Маямі та одночасно серійним убивцею, який полює на злочинців у вільний час.

Трейлер також натякає на зв’язок приквелу із фіналом "Декстер: Нова кров". Глядачі побачать сцени, де пораненого Декстера (Голл) знаходять після пострілу його сина Гаррісона (Джек Олкотт). Зображення нерухомого тіла в снігу змінюють кадри лікарні, а флешбеки минулого майстерно поєднують історії "Нової крові" та "Первородного гріха".

Попри інтригуючі натяки, тизер залишає відкритим питання: чи вижив Декстер? Цікаво, що другу частину "Нової крові" назвали "Воскресіння", підігріваючи спекуляції щодо долі культового персонажа.

Події приквелу переносять глядачів у Маямі 1991 року, де молодий Декстер (Патрік Гібсон) вперше стикається зі своїми темними інстинктами. Завдяки наставництву прийомного батька Гаррі (Крістіан Слейтер), він розробляє "Кодекс", що допомагає йому перетворити кровожерливі пориви на зброю проти справжніх злочинців. Але його нове стажування в поліції Маямі змушує Декстера навчитися маневрувати між власними бажаннями та роботою в правоохоронних органах.

У серіалі також з’являться Моллі Браун, Крістіна Міліан, Джеймс Мартінес, Алекс Шімізу, Рено Вілсон, а серед зіркових гостей – Сара Мішель Геллар і Патрік Демпсі. Майкл С. Голл знову повернеться, щоб озвучити внутрішній голос Декстера.

"Декстер: Первородний гріх" стартує 13 грудня на Paramount+ і Showtime, а з 15 грудня стане доступним для перегляду на каналі Showtime.

Джерело: Deadline