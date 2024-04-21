sonyazhytkova .21 апреля, 2024 2

До виходу на екрани приквелу "Шаленого Макса" під назвою "Фуріоза" залишилося лише кілька тижнів, проте його створення розпочалося задовго до виходу екшн-класики "Дорога Гніву".

Ексклюзивно для Total Film продюсер Дуг Мітчелл розповів, що концепція цього приквелу з'явилася ще 15 років тому.

"Фуріоза була готова концептуально ще 15 років тому. Ця ідея постійно працювала в уяві Джорджа протягом всього цього часу", - розповів він у новому випуску журналу, який вийде у четвер, 25 квітня.

"Ми закінчили сценарій Фуріози ще до початку зйомок Дорога Гніву", - підтверджує Міллер під час спілкування по Zoom з Сіднея.

Це справді дуже довгий шлях. Спочатку ідея Фуріози народилася як аніме-проєкт під назвою "The Peach" з режисером Махіро Маеда, який працював над такими культовими аніме, як "Neon Genesis Evangelion" та фільмами студії Ghibli, а також вніс свій вклад у "The Animatrix".

Після більш ніж десяти років розробки стрічка майже готова до очікуваної прем'єри. У картині "Фуріоза" головну роль виконає Аня Тейлор-Джой, до неї приєднається зірка всесвіту Марвел - Кріс Хемсворт та Том Берк.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" вийде у кінопрокат 24 травня.

Джерело: Gamesradar