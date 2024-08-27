sonyazhytkova .27 августа, 2024 9

Документальна серія розповість про тернистий шлях Зеленського - від його скромних початків у шоу-бізнесі до посади Президента України, який очолює боротьбу проти російської агресії.

Серіал, створений 72 Films, які відомі за шоу про Ілона Маска, отримав назву "Історія Зеленського" і буде доступний з 4 вересня. Вперше про проєкт стало відомо минулого року. У видаленому трейлері були показані інтерв'ю з самим Зеленським, які були записані під час кількох поїздок до України. Режисер Майкл Вальдман отримав унікальний доступ до президента і Першої леді Олени Зеленської.

Окрім бесід з родиною та найближчим оточенням президента, у телешоу представлені нові свідчення від таких відомих постатей, як Борис Джонсон, Ненсі Пелосі, колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес та радник Президента України Михайло Подоляк. Серіал відтворює шлях Зеленського від комедійного актора до глави держави, яким він став після успіху в українській комедійній серії "Слуга народу". Останні два з половиною роки він очолює боротьбу України проти російського вторгнення.

"Історія Зеленського" знята 72 Films у співпраці з Відкритим університетом, режисером виступив Майкл Вальдман, виконавчими продюсерами стали Девід Гловер та Джонатан Сміт, продюсером є Джекка Пауелл, а також продюсером та режисером Луї Лі Рей.

Джерело: Deadline