sonyazhytkova .2 октября, 2024 9

Netflix презентував вражаючий трейлер фільму, що ґрунтується на шокуючих реальних подіях. Прем'єра стрічки відбудеться 18 жовтня, і вона стане першим режисерським досвідом Анни Кендрік.

Анна Кендрік не лише дебютує у ролі режисерки, а й виконує головну роль у трилері, зігравши персонажа на ім'я Шеріл – молоду актрису, що бере участь у шоу "Гра на побачення". Її вибір падає на Родні Алькала, який насправді виявляється серійним вбивцею. Події фільму відбуваються у 1978 році і ґрунтуються на реальних подіях, які приголомшили суспільство. Тоні Гейл, відомий за серіалом "Затримка розвитку", зіграв ведучого шоу, а Даніель Зоватто, зірка фільму "Воно переслідує", втілив образ Алькали.

Новий трейлер миттєво занурює глядача в напружену атмосферу: Шеріл опиняється на темній парковці, відчуваючи погляд таємничого чоловіка, що стежить за нею. Далі ми бачимо, як її прослуховування виявляється невдалим, і, опинившись на межі відчаю через фінансові труднощі, вона вирішує стати учасницею "Гри на побачення". Веселі моменти шоу, в яких Шеріл спілкується з трьома чоловіками, контрастують із моторошними сценами, що демонструють Алькалу і його жертв. Хоча антураж телевізійного шоу 1970-х виглядає яскраво, історія є справжнім жахом.

Фільм вперше був представлений на кінофестивалі в Торонто минулого року, де здобув високу оцінку в 90% на Rotten Tomatoes. "Жінка години" пропонує вдумливу, оригінальну та майстерно розроблену інтерпретацію жанру, яка не залишить вас байдужими. Не пропустіть прем'єру на Netflix 18 жовтня!

Джерело: Gamesradar