Анастасия Лях .24 апреля, 2020 0

На фото: Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте"

Хоррор-проект , спродюсированный Гильермо дель Торо, вернется на экраны с продолжением, сообщает Variety.

Студия Paramount официально запускает в производство сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте», вышедших на экраны в прошлом году. Дель Торо снова выступит продюсером и сценаристом, а режиссерское кресло опять займет Андре Овредал.

Напомним, оригинал был экранизацией страшных рассказов Элвина Шварца, вдохновленных городскими легендами и фольклором. По сюжету, который разворачивался в 1968 году, группа подростков расследовала случаи жутких и загадочных смертей в их маленьком городке и сталкивалась с пугающим и сверхъестественным.

Первый фильм получил теплый прием у критиков и неплохо показал себя в прокате, собрав более 100 миллионов долларов при бюджете в 28 миллионов.