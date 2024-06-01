Режисерське крісло зайняла Ольга Ряшина, а прем'єрні покази в Австрії стартували 31 травня.
"Я, Побєда і Берлін", за мотивами однойменної повісті Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), занурює глядачів в історію молодого музиканта, який вирушає в подорож на старому автомобілі. На нього чекають безліч захопливих пригод, що кардинально змінять його світогляд.
Стрічка, створена кінокомпанією UPHub за підтримки Держкіно України та компанії Golden Tile, є художньою адаптацією автобіографічного літературного дебюту і не претендує на документальність.
"Я, Побєда і Берлін" вже подорожувала світом, захоплючи аудиторію у Польщі, Ізраїлі, США та Канаді.
Джерело: Espreso