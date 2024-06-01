sonyazhytkova .1 июня, 2024 0

На фото: "Я, Побєда і Берлін"

Режисерське крісло зайняла Ольга Ряшина, а прем'єрні покази в Австрії стартували 31 травня.

"Я, Побєда і Берлін", за мотивами однойменної повісті Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), занурює глядачів в історію молодого музиканта, який вирушає в подорож на старому автомобілі. На нього чекають безліч захопливих пригод, що кардинально змінять його світогляд.

Стрічка, створена кінокомпанією UPHub за підтримки Держкіно України та компанії Golden Tile, є художньою адаптацією автобіографічного літературного дебюту і не претендує на документальність.

"Я, Побєда і Берлін" вже подорожувала світом, захоплючи аудиторію у Польщі, Ізраїлі, США та Канаді.

Джерело: Espreso