sonyazhytkova .27 мая, 2025 6

Інколи фраза "життя наслідує мистецтво" звучить куди моторошніше, ніж хотілося б. 19 травня в одному з кінотеатрів Аргентини під час вечірнього показу фільму жахів "Пункт призначення: Кровні узи" стався інцидент, який міг би стати частиною самої стрічки — зали почала руйнуватися просто під час сеансу.

На одну з глядачок упав фрагмент стелі. На щастя, вона сиділа, спираючись на підлокітник, тож уламок лише зачепив її, оминувши голову. Жінка відбулася переляком і незначними ушкодженнями — на відміну від численних персонажів франшизи, які рідко мають такий щасливий фінал.

Іронія ситуації вражає: серія "Пункт призначення" прославилася тим, що показує витончені способи, якими Смерть "наздоганяє" своїх жертв. Ба більше, у четвертому фільмі — "Пункт призначення" (2009) — є сцена, де вибухає… саме кінотеатр. Тоді головний герой бачить фатальне видіння, у якому його дівчина та її подруга гинуть у залі. Він намагається змінити хід подій, але Смерть, як відомо, завжди перемагає.

Фани вже неодноразово помічали дивні зв’язки між новою частиною та попередніми фільмами. Наприклад, один з персонажів "Кровних уз" має схильність до щасливих монеток — натяк на Ханта з четвертого фільму. Є й візуальні реверанси до другої та п’ятої частин: лісовоз, злощасний міст та постер із черепом, який пробиває щось гостре — усе на місці.

У самих "Кровних узах" сцени з кінотеатром немає, зате є інші смертоносні локації — скажімо, лікарня, до якої після фільму ви навряд чи захочете потрапити. Режисери Адам Штайн та Зак Ліповскі розповідають історію студентки, яка дізнається, що її родовід проклятий, і мусить врятувати близьких до того, як Смерть почне збирати свою данину.

"Пункт призначення: Кровні узи" вже у кіно. Якщо наважитесь подивитись — перевірте, чи нічого не хитається над головою. І пам’ятайте: коли Смерть дивиться разом із вами — сеанс може стати останнім.

Джерело: Gamesradar